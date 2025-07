Alla ricerca di rinforzi per la mediana, l'Inter ha puntato con decisione su Richard Rios, centrocampista del Palmeiras. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il club nerazzurro ha già avviato i primi contatti con la società brasiliana per sondare le possibilità di un trasferimento durante la sessione estiva di mercato, ma la risposta è stata chiara: nessuna cessione, a meno di un'offerta irrinunciabile.

"Il club sudamericano ha chiarito che aprirà le porte alla sua partenza solo per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro , avendo già rifiutato un primo tentativo da 25 milioni di euro da parte del West Ham. Il centrocampista 25enne ha giocato oltre 130 partite ufficiali con il Palmeiras , dove si è distinto per tecnica, fisicità e abilità nel movimento di palla. Si è affermato anche nella nazionale colombiana , dove ha già collezionato 21 presenze e segnato due gol".