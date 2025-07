E se davvero l’Inter decidesse di prendere altre strade? Nessuno a Zingonia lo vivrebbe come un dramma. Per due motivi. Il primo: sempre ammesso che non arrivino altre richieste, magari dall’estero (la soluzione più auspicabile per l’Atalanta, ma in realtà per ora nessun club, oltre all’Inter, si è fatto avanti con argomenti concreti), in rosa resterebbe un giocatore forte, a tutto vantaggio del potenziale della squadra. Che non a caso, oggi, gli uomini mercato puntano a rinforzare con un centravanti che sostituisca Retegui, non con un esterno che prenda il posto di Lookman.