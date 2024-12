Bijol e le voci sull'Inter

«Bijol è un calciatore che piace perché è veramente bravo, veramente forte. Noi non abbiamo intenzione di vendere i nostri migliori giocatori a gennaio, poi io non posso escludere nulla. Evidentemente, se dovesse avvenire una cosa del genere dovremmo sostituirlo in maniera adeguata, ma è un mal di testa che io mi terrei eventualmente per giugno. Comunque, ripeto ascoltiamo tutti perché fa parte del nostro lavoro», ha fatto sapere Nani, a proposito delle voci di mercato del difensore sloveno, accostato anche all'Inter.