Intervenuto ai microfoni di Dazn in vista del match contro il Napoli, Gökhan Inler, dirigente dei friulani, ha parlato così di Sanchez , che potrebbe esordire dopo aver recuperato dall'infortunio:

Alexis in questi mesi ha sofferto tanto perché voleva rientrare, per noi è fondamentale perché lui vuole sempre vincere. Sono contento che oggi è con noi, poi decide il mister se potrà giocare ma è un giocatore fondamentale per noi"