Il commento di Biasin dopo il successo roboante dell'Inter per 6-0 all'Olimpico contro la Lazio in campionato

"La grandezza dell’Inter non passa dallo 0-6 all’Olimpico, o comunque non solo. Che l’Inter sappia giocare un calcio di altissimo livello è cosa chiara a chi disponga di almeno mezza diottria, che avesse le palle per replicare a un inciampo, invece, non era ancora chiaro a tutti (gli infedeli non mancano mai).