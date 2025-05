A centrocampo spunta un vecchio pallino azzurro, quel Davide Frattesi che già a gennaio era entrato nell'orbita del Napoli come possibile rinforzo. In quell'occasione non se ne fece nulla, mai contatti tra l'entourage del calciatore e il club azzurro non si sono mai del tutto spenti. Una sorta di tregua per la durata del girone di ritorno, ma ora che l'estate è oramai alle porte, il Napoli si è nuovamente fatto sotto per provare a fare il colpaccio. Di sicuro il giocatore ha voglia di rimettersi in gloco e magari avere anche maggiore minutaggio rispetto all'impiego che ha avuto con Simone Inzaghi in questa stagione.