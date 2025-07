Il club partenopeo ha accelerato i tempi nei giorni in cui l’Inter era già in trattativa con il calciatore e con la società bergamasca, presentandosi come terzo incomodo con un ingaggio più alto. Il costo del cartellino, secondo Il Corriere dello Sport, è fissato a 50 milioni di euro: una cifra stabilita dall’Atalanta dopo aver rifiutato un’offerta interista da 40 milioni con conseguente rilancio.

Lookman, 27 anni, esterno offensivo sinistro, rappresenta uno dei pochi tasselli mancanti nella rosa del Napoli, ideale per completare la coppia con Lang. Come scrive Il Corriere dello Sport, il nigeriano è reduce da una stagione da 20 gol in 40 presenze ed è stato protagonista con l’Atalanta dal 2022, collezionando 52 reti in 118 partite. Il suo profilo tecnico e atletico, coltivato negli schemi di Gasperini, si sposa perfettamente con le richieste di Antonio Conte in termini di intensità e produzione offensiva.