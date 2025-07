Napoli-Lookman, l’Inter si sente al sicuro: “Si è promesso e ha garantito…”

L’attaccante dell’Atalanta ha dato la parola ai nerazzurri: trattativa avviata, ma il club bergamasco attende rilanci

Alessandro De Felice Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 08:46)

L’Inter si sente in vantaggio nella corsa ad Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta ha già accettato l’offerta nerazzurra: un contratto quinquennale con base da 4 milioni di euro netti a stagione, più bonus, beneficiando del Decreto Crescita. Lookman ha dato la propria parola al club di Viale della Liberazione e avrebbe già comunicato all’Atalanta di non voler considerare altre destinazioni, nonostante l’inserimento del Napoli.

“Nonostante l’inserimento repentino del Napoli, in viale Liberazione si sentano in vantaggio e sufficientemente al sicuro. La verità è che Lookman, non solo si è promesso all’Inter, ma ha pure garantito che respingerà qualsiasi altro corteggiamento” scrive il Corriere dello Sport.

L’assalto interista è scattato dopo un primo interessamento dell’Atletico Madrid, rimasto però senza sviluppi concreti. La dirigenza nerazzurra, con Marotta, Ausilio e Baccin, si è mossa in modo deciso, stanziando 40 milioni di euro, la cifra inizialmente indicata come sufficiente per il trasferimento. L’Atalanta ha rifiutato, alzando la richiesta a 50 milioni.

La trattativa, secondo il quotidiano, è solo agli inizi e si preannuncia come una partita tattica: l’Atalanta gradisce l’inserimento del Napoli, che potrebbe generare un’asta favorevole, ma l’atteggiamento di Lookman – deciso a trasferirsi solo all’Inter – potrebbe complicare questa strategia. Il club bergamasco ha manifestato perplessità anche sulla formula proposta dai nerazzurri, ovvero un prestito con obbligo di riscatto, e valuta con attenzione eventuali rilanci, anche sotto forma di bonus.

Sempre secondo Il Corriere dello Sport, sia l’Inter sia l’Atalanta non intendono trascinare la trattativa per troppo tempo. Ausilio ha dichiarato “non aspetteremo in eterno”, mentre anche a Zingonia c’è l’intenzione di evitare lunghe telenovele di mercato come quella per Koopmeiners della scorsa estate. Il quadro temporale ipotizzato per la chiusura dell’operazione è di circa due settimane, anche in funzione del recupero fisico di Lookman, alle prese con uno stiramento al polpaccio rimediato nei primi giorni di ritiro.

“Preferibile, dunque, sfruttare questo paio di settimane per alzare ulteriormente il pressing e, magari, per raccogliere ulteriori risorse attraverso qualche cessione. Con qualche munizione in più a disposizione, infatti, da viale Liberazione potrebbe partire un rilancio, anche solo sotto forma di bonus, per avvinarci alle richieste dell’Atalanta” conclude il quotidiano.