Si è parlato ampiamente in queste ore di loro. Perché ieri è stata la giornata che ha visto protagonisti i fratelli Esposito . Tutti e tre sono andati in gol, Sebastiano con l'Empoli nel 4-1 al Verona con una doppietta, e Salvatore e Francesco hanno segnato nella gara dello Spezia contro il Cittadella vinta cinque a zero. Salvatore ha un passato nelle giovanili nerazzurre ma è stato ceduto definitivamente alla SPAL nel 2019. I cartellini dei suoi fratelli invece sono ancora di proprietà dell'Inter.

Francesco Pio

L'attaccante classe 2005 ha segnato con lo Spezia, in Serie B, 8 gol in 14 gare e ha un contratto con i nerazzurri valevole fino al 2027. Secondo La Gazzetta dello Sport in queste settimane gli scout interisti lo stanno monitorando in pratica promuovendolo sempre. A fine stagione tornerà ad Appiano Gentile. Potrebbe rimanere al club ligure in caso di promozione in Serie A, ma ancora in prestito. Non si escludono altre soluzioni con Oaktree che ha un occhio particolare per i giovani che arrivano dal vivaio.