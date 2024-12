Noi facciamo il Fantacalcio con Sensi, Caprari, Berardi... Vedo la formazione di Seba per questa giornata e noto che ha messo Yldiz, Kean e poi se stesso in attacco, mandando De Ketelaere in panchina. Il belga venerdì fa gol col Milan, quindi l'abbiamo massacrato in chat.