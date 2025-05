Dopo aver vinto il quarto scudetto della sua storia, il secondo nelle ultime tre stagioni, il Napoli intende ora recitare un ruolo da protagonista anche sul mercato per rendere ulteriormente competitiva la squadra. Tra i tanti obiettivi della dirigenza partenopea c'è da tempo Francesco Pio Esposito : l'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter sta trascinando lo Spezia a suon di gol (già 18) verso la promozione in Serie A, ed è considerato all'unanimità uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

Come racconta Alfredo Pedullà, il club di De Laurentiis intende fare sul serio per il bomber di Castellammare di Stabia: "Al Napoli Esposito piace moltissimo e sarebbe disposto a fare una proposta tra 25 e 30 milioni, poi la decisione sarà dell'Inter". Una cifra sicuramente considerevole, che potrebbe far vacillare i vertici nerazzurri.