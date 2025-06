In attesa di capire chi sarà il sostituto di Inzaghi sulla panchina dell'Inter, il futuro di Frattesi resta in bilico

Non è un mistero che il Napoli abbia messo nel mirino Davide Frattesi , centrocampista dell'Inter già cercato dagli azzurri nel mercato di gennaio. Frattesi ha trovato poco spazio con Simone Inzaghi e, in attesa di capire chi sarà il suo nuovo allenatore, il Napoli si è messo sulle sue tracce.

"Davide Frattesi è da gennaio un obiettivo forte del Napoli, oltre che della Roma. Soltanto che a gennaio c’erano zero margini, adesso si può ragionare. Vedremo se l’addio di Simone Inzaghi modificherà qualcosa nelle valutazioni di Inzaghi, ricordando il battibecco per il mancato utilizzo – anche per un solo spezzone – nella finale di Champions"