I dettagli del trasferimento sull'asse Inter-Monza che potrebbe non essere l'unico in questa sessione di gennaio

Pochi giorni fa, entrando in Lega Serie A, ne aveva parlato come una possibilità nemmeno troppo concreta. Invece Adriano Galliani ha anticipato i giorni del Condor e con un guizzo si è preso dall'Inter il giovane Tomas Palacios. A quali condizioni? Lo spiega il Corriere della Sera di oggi: "In Brianza arriverà dall’Inter in prestito secco Tomas Palacios, anche in un’ottica di collaborazione fra le due società.