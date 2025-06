«Da quello che ci avevano fatto capire, cioè che la separazione con Simone Inzaghi stava arrivando, si era capito anche che le intenzioni della società era di chiudere tutta la questione della panchina entro le 48 ore. La società non si è fatta cogliere totalmente impreparata e ci sarà un'accelerazione sul nuovo allenatore e capiremo che tipo di profilo verrà scelto. Il Mondiale per Club potrà finire presto o tardi e i giocatori poi dovranno rifiatare e ricominciare il ritiro in vista della nuova stagione. Chi eredita questa squadra, con il mercato che andrà ad incidere, non avrà un compito semplice». Andrea Paventi su Skysport ha parlato così dell'addio di Inzaghi all'Inter e del futuro prossimo del club impegnato a chiudere la trattativa per definire il prossimo allenatore nerazzurro.

«Ci sarà un comunicato di ringraziamento anche importante e sentito per Inzaghi, per come ha sposato la causa nerazzurra. Ha sposato e superato le difficoltà, adesso il club è in totale sicurezza e questo è dovuto al suo lavoro, risultati sportivi e non solo. Credo che si andrà velocemente, in uno o due giorni, con tanto lavoro, arriverà anche l'annuncio del nuovo allenatore. Fabregas e De Zerbi da attenzionare: soprattutto loro e non solo loro. Serve una soluzione che non chieda tempi troppo lunghi. Ma potrebbe emergere anche qualche altro profilo», ha concluso l'inviato di Sky.