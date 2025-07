“Tante domande su Nico Gonzalez all’Inter. A me risulta ancora che la priorità dei nerazzurri sia Ademola Looman al primo, al secondo e al terzo posto. Aspettando di capire se e come si sbloccherà la questione con l’Atalanta, che vuole più di 40 milioni di euro. Ancora non si è sbloccato nulla, oggi non ci sono novità sostanziali. Finché l’Inter può prendere Lookman, tutta la concentrazione è su di lui.