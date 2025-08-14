Nico Gonzalez può lasciare la Juventus. L'argentino interessa infatti all'estero, fa sapere in esclusiva Fabrizio Romano: queste le ultimissime sul suo futuro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Nico Gonzalez, al via i dialoghi con l’Atletico Madrid”. E l’Inter…
calciomercato
Romano: “Nico Gonzalez, al via i dialoghi con l’Atletico Madrid”. E l’Inter…
Nico Gonzalez può lasciare la Juventus: al via i dialoghi con l'Atletico Madrid. Ecco la posizione dell'Inter sull'argentino
L'Atletico Madrid ha infatti avviato i dialoghi per Nico Gonzalez. Sono iniziati i contatti per la possibile operazione di mercato, può trattarsi di un trasferimento a titolo definitivo. Primi contatti in corso tra le parti, in caso di addio dell'ex Fiorentina la Juve prenderebbe un nuovo esterno offensivo.
Nico era stato accostato anche all'Inter in queste settimane come nome alternativo a Lookman, ma Fabrizio Romano non ha mai confermato la pista (ecco cosa gli risulta).
© RIPRODUZIONE RISERVATA