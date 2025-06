"Nico Paz, destinato a rimanere a Como perché lunedì scade il diritto di riacquisto del Real Madrid che però è sovraffollato davanti, avendo acquistato tra gli altri Mastantuono. Se non versano 9 milioni in questi giorni, i Blancos potranno pagarne 10 o 11 nelle prossime due estati, quindi di fatto sono in una botte di ferro con il ragazzo e il ragazzo è in una botte di ferro nel Como. Difficilmente potrà esserci una trattativa tra Inter e Real Madrid una volta lasciato Paz in riva al Lago per un ulteriore anno", scrive Libero.