Il giovane talento in forza al Como è uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione. La famiglia Zanetti vicinissima a quella di Paz

Tra gli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione c'è anche Nico Paz. Il giovane talento argentino in forza al Como sta stupendo tutti alla prima stagione in Italia ed è finito, da tempo, sul taccuino dell'area sportiva nerazzurra. Il Real è alla finestra e può richiamarlo in Spagna, ma l'Inter ha un'arma importante da giocare.