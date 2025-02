Non una, ma addirittura tre clausole per riacquistare Nico Paz: le ha il Real Madrid, che in estate ha ceduto il giocatore al Como per 6 milioni

Alessandro Cosattini Redattore 17 febbraio 2025 (modifica il 17 febbraio 2025 | 17:16)

Non una, ma addirittura tre clausole per riacquistare Nico Paz. Le ha il Real Madrid, che in estate ha ceduto il giocatore al Como per 6 milioni di euro. Il gioiello argentino, seguito anche dall'Inter in vista di giugno, sta brillando alla prima stagione in Serie A e ha già realizzato 6 gol e 3 assist.