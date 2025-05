"Non è certo un fulmine a ciel sereno la notizia che arriva dalla Spagna circa la volontà, immediata, del Real Madrid di esercitare il diritto di “recompra ” di Nico Paz, acquistato dal Como a titolo definitivo in estate per 6 milioni. Nel contratto con il club spagnolo sono presenti diverse clausole a testimoniare la volontà di mantenere il controllo sul fantasista argentino, nato in Spagna e cresciuto nel Real. Appunto clausola di riacquisto fissata a 9 milioni nel giugno 2025, con altre due finestre a salire di un milione ciascuna nel 2026 e 2027. Ora con la nuova guida tecnica di Xabi Alonso l’accelerata, in modo da testarlo nel Mondiale per club. Il Como non starà a guardare e tenterà fino all’ultimo di tenere la sua stella che proprio in riva al lago ha cominciato a brillare, presentando un’offerta corposa al Real per eliminare le clausole e fare di Paz l’uomo su cui costruire l’ambiziosa squadra del futuro", spiega La Gazzetta dello Sport.