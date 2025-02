Il Real lo segue “da lontano”, forte delle clausole che ha inserito nel contratto. Così come diverse big: l’Inter, per esempio, non ha nascosto l’interesse per Paz. Per tre anni di fila a Madrid hanno la possibilità di esercitare il diritto di recompra prima dell’inizio del mercato. E nel caso non lo facesse – e il Como decidesse di venderlo a un altro club –, il Real ha la possibilità di riprenderlo ugualmente pareggiando l’offerta. Ma il Como non ha nessuna intenzione di privarsene, anzi, ha intenzione di costruire il futuro in Serie A proprio sul talento che in pochi mesi sulle rive del lago ha decuplicato il suo valore.