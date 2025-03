Continua il pressing di Javier Zanetti sulla famiglia di Nico Paz. Dopo la cena di gennaio, dove c'erano anche Burdisso e Samuel, anche ieri le due famiglie sono state a cena insieme. Il vicepresidente nerazzurro e Pablo, il padre del giocatore, hanno giocato insieme in nazionale argentina e hanno condiviso due eventi: all’Olimpiade di Atlanta nel 1996 e il Mondiale del 1998 in Francia. "Ieri hanno scambiato due chiacchiere al Botinero, il ristorante di Zanetti, e tra una portata di asado e un bicchiere di Malbec avranno parlato anche di Nico, una delle rivelazioni della Serie A con sei gol e cinque assist", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nico è uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter. Il Como l’ha portato sul lago in estate per sei milioni di euro, ma il Real Madrid ha conservato un diritto di riacquisto valido per tre stagioni di fila: 9 milioni a giugno 2025, 10 a giugno 2026 e 11 a giugno 2027, senza contare il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta di altri club. Zanetti resta un fattore. Fu decisivo per strappare Lautaro all’Atletico e cercherà di fare lo stesso anche con Paz. L'amicizia col padre, incrociato per la prima volta trent'anni fa ai giochi panamericani con la maglia dell'Albiceleste, resta una variabile importante".