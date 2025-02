Nico Paz? Poteva andare alla Fiorentina, non so se sia mai uscita, a giugno era stato segnalato da Burdisso al club viola. Il Real non accettava quelle condizioni, il Como l’ha incastrata e penso che tra qualche settimana ne parleremo tanto. Il Como ha pagato 6,5 milioni di euro per il 50% del giocatore, il Real ha l’altro 50% sulla futura rivendita. Poi ha tre clausole di recompra: per 8 milioni 2025, 9 2026 e 10 nel 2027. Il Real insiste e lo vede in squadra nel futuro, lui ha questo desiderio nel futuro.