"Il Bayern e Christopher Nkunku hanno raggiunto un accordo verbale completo. I termini personali sono concordati al 100%, poiché Nkunku vuole il Bayern. Tuttavia, il Chelsea insiste ancora per un trasferimento a titolo definitivo, come riportato in precedenza, mentre il Bayern sta considerando un prestito. Non c'è ancora un accordo sulla struttura dell'affare dopo le nuove trattative del fine settimana. Sono attesi ulteriori colloqui tra i club".