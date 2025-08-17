Christopher Nkunku si avvicina al Bayern Monaco. L'attaccante di proprietà del Chelsea, accostato più volte anche all'Inter come possibile alternativa ad Ademola Lookman, secondo quanto riferito da Sky Deutschland avrebbe raggiunto un accordo con il club bavarese.
Sky DE – Nkunku, accordo con il Bayern: ora i bavaresi trattano con il Chelsea sulla formula
Sky DE – Nkunku, accordo con il Bayern: ora i bavaresi trattano con il Chelsea sulla formula
Si legge sul profilo X del giornalista Florian Plettenberg:
"Il Bayern e Christopher Nkunku hanno raggiunto un accordo verbale completo. I termini personali sono concordati al 100%, poiché Nkunku vuole il Bayern. Tuttavia, il Chelsea insiste ancora per un trasferimento a titolo definitivo, come riportato in precedenza, mentre il Bayern sta considerando un prestito. Non c'è ancora un accordo sulla struttura dell'affare dopo le nuove trattative del fine settimana. Sono attesi ulteriori colloqui tra i club".
