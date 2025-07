Sky – Inter, spunta Nkunku per l’attacco! Ecco come arrivarci

Il giocatore del Chelsea è il nome sul quale il club nerazzurro si orienterebbe se dovesse rinnovare anche in attacco

"Anche nelle strategie di mercato l'Inter, ha deciso di fare scelte diverse rispetto al passato. Specie in attacco". Così Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato del mercato nerazzurro sottolineando che se dovesse andare via Taremi (che ha proposte da Fulham e Fenerbahce) il club nerazzurro cercherà un giocatore da caratteristiche diverse.

"Il club nerazzurro cercherà un giocatore d'attacco che permetta all'Inter di giocare in maniera diversa. Facciamo un nome anche se non è semplice. Un esterno con caratteristiche da trequartista. Un giocatore che piace e che ha quelle caratteristiche e Christopher Nkunku del Chelsea, preso dal Lipsia a 65 mln qualche anno fa, lui vuole stare al cent4ro della zona offensiva e lui potrebbe non avere abbastanza spazio, se ci fossero le condizioni l'Inter potrebbe provare a farsi trovare pronta", ha aggiunto il giornalista.