La priorità assoluta di casa Inter è Ademola Lookman: si farà di tutto per arrivare al giocatore dell’Atalanta. Ma i nerazzurri hanno in testa un’alternativa su tutte: è Christopher Nkunku secondo Matteo Moretto.

Queste le informazioni del giornalista sul giocatore, in uscita dal Chelsea: “Nkunku mette d’accordo un po’ tutte le parti tra tecnica e dirigenza in casa Inter. Il giocatore è in uscita dal Chelsea, lo era già a gennaio, lo è ancora.