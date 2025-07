"È una corrispondenza d’amorosi sensi: da un lato Ademola che non si vede che interista, dall’altro Marotta e Ausilio che hanno messo in stand by qualsiasi altra trattativa di mercato pur di arrivare all’attaccante. Anche virando nella strategia, una volta capito fino in fondo che l’addio di Calhanoglu non si sarebbe concretizzato e che dunque per svoltare sarebbe servito altro, che sarebbe stato possibile investire i fondi in un’altra zona del campo smettendo di pensare a Ederson".