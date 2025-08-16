Sfumato Manu Koné, l'Inter comunque non ha abbandonato l'idea di piazzare un colpo a centrocampo: ecco cosa riferisce la Gazzetta

Sfumato Manu Koné, l'Inter comunque non ha abbandonato l'idea di piazzare un colpo a centrocampo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sul tavolo dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe Frendrup del Genoa, già valutato in passato:

"Attorno ad un tavolo di mercato su cui oggi è rimasto sicuramente Lookman, ma che potrebbe presto vedere un affondo magari pure per Frendrup".

"Un centrocampista rubapalloni che per caratteristiche è simile a Koné, e che grazie a muscoli e polmoni permetterebbe a Chivu una definitiva transizione al 3-4-2-1".