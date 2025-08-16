FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, no Koné. Si punta colpo in mezzo: “C’è questo nome. Profilo simile: così sarà 3-4-2-1”

calciomercato

Inter, no Koné. Si punta colpo in mezzo: “C’è questo nome. Profilo simile: così sarà 3-4-2-1”

Inter, no Koné. Si punta colpo in mezzo: “C’è questo nome. Profilo simile: così sarà 3-4-2-1” - immagine 1
Sfumato Manu Koné, l'Inter comunque non ha abbandonato l'idea di piazzare un colpo a centrocampo: ecco cosa riferisce la Gazzetta
Marco Macca Redattore 

Sfumato Manu Koné, l'Inter comunque non ha abbandonato l'idea di piazzare un colpo a centrocampo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sul tavolo dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe Frendrup del Genoa, già valutato in passato:

Inter, no Koné. Si punta colpo in mezzo: “C’è questo nome. Profilo simile: così sarà 3-4-2-1”- immagine 2
Getty Images

"Attorno ad un tavolo di mercato su cui oggi è rimasto sicuramente Lookman, ma che potrebbe presto vedere un affondo magari pure per Frendrup".

Inter, no Koné. Si punta colpo in mezzo: “C’è questo nome. Profilo simile: così sarà 3-4-2-1”- immagine 3
Getty Images

"Un centrocampista rubapalloni che per caratteristiche è simile a Koné, e che grazie a muscoli e polmoni permetterebbe a Chivu una definitiva transizione al 3-4-2-1".

(Fonte: Gazzetta.it)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA