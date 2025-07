Tutto tace per il momento sul fronte Hakan Calhanoglu in casa Inter: le ultime da Sky Sport e la richiesta dell'Atalanta per Ederson

Alessandro Cosattini Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 19:50)

Tutto tace per il momento sul fronte Hakan Calhanoglu in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, al momento non ci sono segnali concreti di un addio imminente del turco.

I rumors tra Turchia e Italia si rincorrono, ma al momento l’Inter non ha ricevuto offerte e neanche segnali da Calha stesso.

In caso di partenza del centrocampista turco, l’Inter guarda con grande interesse a Ederson. L’Atalanta per il suo cartellino chiede 55 milioni di euro per Sky.