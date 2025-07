Anche il Napoli ha fatto un tentativo per Pio Esposito nelle scorse settimane: muro altissimo dell'Inter, no secco a quest'offerta

Anche il Napoli ha fatto un tentativo per Pio Esposito nelle scorse settimane. C’erano diversi club di Premier League, su tutti Manchester United e Leicester, ma anche i campioni d’Italia in carica allenati da Antonio Conte. Muro altissimo dell’Inter per il baby attaccante: il club ha rifiutato tutte le proposte arrivate, sia di prestito che di acquisto.