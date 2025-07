"Con il mercato aperto altro potrà cambiare nelle prossime settimane, definendo lo scacchiere della nuova Inter. Nel frattempo hanno già salutato Arnautovic e Correa, alleggerendo l’età media, e potrebbe farlo anche un altro over 30 come Taremi qualora arrivasse l'offerta giusta. In prospettiva futura, infine, andrà valutato l’innesto in pianta stabile dei giovani che si affacciano a una partenza in prestito in questa sessione. Al momento il nome più pregiato è quello di Valentin Carboni, che spera un giorno di restare nella rosa dell’Inter per giocarsi le proprie carte".