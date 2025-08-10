Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell'Inter, con focus soprattutto sui movimenti in difesa. Ecco le parole del giornalista:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Lookman-Leoni? E’ un altro il nome su cui sta lavorando l’Inter: “In lista già l’anno scorso”
calciomercato
Lookman-Leoni? E’ un altro il nome su cui sta lavorando l’Inter: “In lista già l’anno scorso”
Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell'Inter, con focus soprattutto sui movimenti in difesa
"C’è movimento in difesa dove il giocatore che ha più mercato è Bisseck. L’Inter non vorrebbe cederlo, nel caso preferirebbe valutare eventuali offerte soprattutto per Pavard. Se dovesse arrivare una proposta interessante per il francese i nerazzurri la prenderebbero in considerazione".
"Visto l’alto costo di Leoni (su cui tra l’altro è piombato il Liverpool, l’Inter sta lavorando forte anche su De Winter, un giocatore già cercato anche la scorsa estate".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA