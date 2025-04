L'edizione odierna della gazzetta dello Sport parla anche del mercato dell'Inter in vista della prossima sessione estiva e dell'incrocio con il Bologna, visto che oggi scenderà in campo un obiettivo nerazzurro come Beukema, difensore olandese. Si legge:

"La sfida che non c’è mai stata andrà in scena oggi pomeriggio nel cuore dell’area del Bologna, e ci sono buone possibilità che possa essere anche essere l’ultima. Perché Sam Beukema e Joaquin Correa non si sono mai incrociati in carriera ed è probabile che, dopo il faccia a faccia del Dall’Ara, le strade proseguano allo stesso modo, ognuno per conto proprio".