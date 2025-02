Non era quello di Joao Felix il nome più accattivante proposto all’Inter a gennaio: lo svela Sky Sport in merito al mercato invernale

“Il più accattivante tra i nomi proposti era quello di Asensio che avrebbe potuto giocare da seconda punta, ma in caso anche da mezzala. Il costo dell’ingaggio era sui 9 milioni. Prenderlo avrebbe voluto dire probabilmente rinunciare a qualcosa a giugno. E così, dopo i rifiuti dei due in uscita, l’Inter ha deciso di non forzare la situazione. Rashford invece era ancora più caro e con pretese di titolarità. Joao Felix non convinceva e non avrebbe giocato così tanto”, si legge.