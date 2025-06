Un nome su tutti in pole position per la panchina dell'Inter e tre piste alternative se Simone Inzaghi dice sì all'Al Hilal

Il sogno dell’Al-Hilal sarebbe avere Simone Inzaghi già in tempo per il Mondiale per Club, ma non è affatto scontato che sia possibile secondo Repubblica. "La stagione sportiva finisce il 30 giugno, due settimane dopo l’inizio del torneo. E in ogni caso non è detto che l’Inter accetterebbe di liberarlo subito.