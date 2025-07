A centrocampo, conferma per la coppia Barella-Dumfries, uno in mezzo e l'altro baluardo sulla destra.

Ma la grande novità arriva in cabina di regia: l’obiettivo di mercato è Morten Frendrup, centrocampista del Genoa classe 2001, tutto dinamismo e intelligenza tattica. Sarebbe lui il perno davanti alla difesa. Un mediano per scatenare la fantasia nel reparto offensivo.

Sulla trequarti, ecco un altro nome caldo: Ademola Lookman, stella dell’Atalanta, individuato come rinforzo ideale per aumentare velocità e imprevedibilità tra le linee. Il nigeriano piace molto a Chivu, che lo considera perfetto per il suo gioco verticale.

Mercato alla mano, l’Inter cerca qualità e gamba, ma senza perdere identità. E con Chivu in panchina, la rivoluzione passa per l’intelligenza, non per lo stravolgimento. Il nuovo progetto nerazzurro prende forma.