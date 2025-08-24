L’Inter, come molte altre grandi, si trova a dover coniugare ambizioni sportive e vincoli economici. Il fondo Oaktree ha fissato paletti

L’Inter, come molte altre grandi società, si trova a dover coniugare ambizioni sportive e vincoli economici. Il fondo Oaktree, nuovo proprietario del club, ha infatti fissato paletti chiari per il mercato. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Non si tratta solo di questioni legate all’età dei calciatori, ma soprattutto di parametri economici ben definiti.

Quest’anno, a differenza del passato, le risorse non mancano e il budget messo a disposizione è considerevole. Tuttavia, ogni investimento deve rispettare criteri rigidi: massimo 25 milioni di euro per il cartellino e non oltre i 2 milioni netti di ingaggio annuale. Giocatori come Sucic, Luis Henrique, Bonny e Diouf rientrano esattamente in questa fascia.