"Con Oaktree, proprietaria dell’Inter da nove mesi, il vento è cambiato. La solidità economica del club è aumentata (rimangono forti debiti, come per altre squadre, ma il bilancio va verso il pareggio per l’esercizio ’24-25), così come la voglia di disegnare un’Inter che non sia più solo un instant-team, ma che sia competitiva in Italia e in Europa nel tempo. Per dirla alla Marotta, cambia il modello, ma non l’obiettivo finale (...). Investimenti maggiori per talenti dunque pronti all’uso come Nico Paz, Castro o Ricci, il tutto però non per forza collegato all’uscita di un big".