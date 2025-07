E' cambiato tutto rispetto agli ultimi sei anni e se ne sono accorti anche i tifosi dell'Inter, che ora possono sognare in grande dopo tanto tempo

Come ricorda il Corriere dello Sport, Oaktree ha stanziato un budget di mercato molto consistente, di circa 100 milioni di euro complessivi, che hanno dato alla dirigenza il giusto margine per inseguire grandi colpi (come Lookman), come non accadeva da sei anni almeno. Scrive il Corriere dello Sport:

"Ad ogni modo, quei 45 milioni milioni fanno parte dei circa 100 messi a disposizione da Oaktree per il mercato al netto delle uscite. Inizialmente erano 60. Poi, è arrivato un extra-bugdet dedicato, evidentemente, tutto a Lookman, considerato il grande rinforzo per la stagione che sta per cominciare: l'elemento in grado si regalare nuove prospettive alla squadra ora affidata a Chivu".

"Era dall’estate 2019, quella di Lukaku e di Barella, che il club nerazzurro non aveva così tante risorse per il mercato. Gli anni successivi, infatti, le campagne di rafforzamento si sono concluse tutte in pareggio o addirittura in attivo".

