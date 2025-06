E' una partita ancora tutta da giocare, in cui ogni scenario deve essere preso in considerazione e in cui nessun finale è scontato

Marco Macca Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 16:02)

E' una partita ancora tutta da giocare, in cui ogni scenario deve essere preso in considerazione e in cui nessun finale è scontato. Il futuro di Simone Inzaghi si gioca domani, a tre giorni dalla disfatta in finale di Champions League contro il PSG, quando è in programma un incontro con la dirigenza dell'Inter che ha tutta l'aria di essere decisivo, in un senso o nell'altro. Calciomercato.com fa il punto della situazione:

"Marotta è sicuro che alla fine il dialogo possa portare a una soluzione di buon senso, ma l’esperienza induce comunque la dirigenza a guardarsi attorno. In questi mesi Piero Ausilio ha costruito un ottimo rapporto con Cesc Fàbregas. E' il profilo giusto ma in queste ore il tecnico spagnolo, stando alle indiscrezioni raccolte, non sembrerebbe pienamente convinto, né dal progetto Inter né di lasciare il Como. Marotta potrebbe provare a fargli cambiare idea, ma non è detto che ci riesca. Un po’ lo stesso discorso che vale per Roberto De Zerbi".