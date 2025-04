Il borsino dei difensori

Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno parlato con Camano, agente che oltre a Lautaro cura anche gli interessi di Mario Gila. In viale della Liberazione sono molto interessati al biancoceleste ma i rapporti con Lotito potrebbero non far decollare mai una trattativa che comunque sarebbe onerosa. Beukema e Lucumí sono due nomi da non sottovalutare, piacciono entrambi e con il Bologna c’è anche il discorso Fabbian da approfondire. Ma qui torniamo al livello che bisogna in qualche modo garantire: i due “bolognesi” sembrano in questo momento un gradino sotto Tah, ma le considerazioni devono comprendere anche altri fattori e in viale della Liberazione la visione è omnicomprensiva”, si legge su calciomercato.com.