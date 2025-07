Il Botafogo, allenato da Davide Ancelotti, è in trattativa per l’ingaggio dell’attaccante Mehdi Taremi, attualmente all’Inter

Redazione1908 25 luglio - 16:20

Il Botafogo, allenato da Davide Ancelotti, è in trattativa per l’ingaggio dell’attaccante Mehdi Taremi, attualmente all’Inter. Lo scrive l'autorevole Globo Esporte. Il centravanti iraniano, 33 anni, ha un contratto con il club nerazzurro fino a metà 2027 ma non rientra più nei piani tecnici della società milanese, il che apre a un’opportunità di mercato interessante per il club brasiliano.

Il Botafogo ha avviato i contatti iniziali per valutare i costi di un’eventuale operazione, ha preso visione dei numeri e, negli ultimi giorni, ha presentato un’offerta formale. Il contratto proposto a Taremi ha scadenza fissata a dicembre 2027.

Sebbene la priorità della dirigenza carioca resti l’acquisto di un’ala destra, il club continua a monitorare anche altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Dal lato del giocatore, la prima intenzione è quella di restare in Europa — tanto che ci sono stati colloqui anche con il Besiktas, in Turchia. Per convincerlo, il Botafogo punta su un progetto competitivo, uno stipendio interessante — inferiore rispetto a quello percepito all’Inter, ma comunque considerato coerente con il suo profilo — e la possibilità di restare un punto di riferimento in un club ambizioso.

All’interno del club brasiliano si è consapevoli delle difficoltà dell’operazione, soprattutto per la volontà del giocatore di restare nel calcio europeo. Tuttavia, c’è ottimismo: la speranza è che il progetto sportivo possa far cambiare idea a Taremi. Dal lato dell’Inter, invece, non ci sono ostacoli. Il club è pronto a liberare l’attaccante, che non rientra più nei piani tecnici.

Mehdi Taremi è uno dei pilastri della Nazionale iraniana e ha partecipato ai Mondiali del Qatar nel 2022. Dopo aver lasciato il campionato iraniano nel 2017, ha giocato con l’Al-Gharafa, il Rio Ave e per cinque stagioni con il Porto, dove ha vinto sette trofei nazionali, tra campionati e coppe.