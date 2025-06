Secondo quanto riportato da Ekol TV , la dirigenza giallorossa ha recapitato una proposta ufficiale all’Inter. Si parla di 30 milioni di euro pagabili in 3 anni, con l'Inter che valuta il centrocampista 40 milioni. I nerazzurri, pur considerandolo un elemento chiave della rosa, non hanno chiuso del tutto la porta alla cessione.

La trattativa sembra avviata su binari positivi. Il Galatasaray vede in Çalhanoglu il profilo ideale per rafforzare il centrocampo, dall'altra parte il giocatore si sarebbe detto aperto al trasferimento, affascinato dalla possibilità di tornare in patria. L'offerta per il centrocampista sarebbe addirittura di 10 milioni netti.