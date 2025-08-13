L’Inter c’era su Koni De Winter, passato ufficialmente oggi al Milan. Perché i nerazzurri non hanno affondato col Genoa per 20 milioni di euro? Lo svela La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sui piani dei dirigenti per la difesa.
GdS – Inter, due offerte per Bisseck e le ultime su Pavard! De Winter non è arrivato perché…
“Il motivo è semplice ed è legato alle cessioni. L’Inter ha bisogno di un’uscita per poter acquistare un difensore. Questione di numeri, di incastri, di titolari. In rosa ci sono Bisseck, Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Palacios e Carlos Augusto. Quest’ultimo può essere schierato anche da braccetto sinistro, e infatti andrà a prendere numericamente il posto di Palacios, destinato al Basilea in prestito. De Winter sarebbe arrivato solo in caso di cessione di uno tra Pavard e Bisseck. L’Inter ha detto no a due offerte per il tedesco arrivate a 35 milioni. Il Crystal Palace s’è fatto sotto più volte, ma per i nerazzurri vale 40. Senza una proposta di questo tipo, Bisseck resta ad Appiano.
Stesso discorso per Pavard, ancora a caccia di offerte. Per questo De Winter è sempre rimasto lì, sullo sfondo, in attesa di capire la situazione legata alle uscite. I nerazzurri ne avevano anche parlato con gli agenti, ma il Milan - aiutato dai 40 milioni appena incassati per Thiaw - ha affondato il colpo e l'ha preso”, si legge.
