L’Inter c’era su Koni De Winter, passato ufficialmente oggi al Milan: perché non è arrivato e le ultime su Bisseck e Pavard

“Il motivo è semplice ed è legato alle cessioni. L’Inter ha bisogno di un’uscita per poter acquistare un difensore. Questione di numeri, di incastri, di titolari. In rosa ci sono Bisseck, Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Palacios e Carlos Augusto. Quest’ultimo può essere schierato anche da braccetto sinistro, e infatti andrà a prendere numericamente il posto di Palacios, destinato al Basilea in prestito. De Winter sarebbe arrivato solo in caso di cessione di uno tra Pavard e Bisseck. L’Inter ha detto no a due offerte per il tedesco arrivate a 35 milioni. Il Crystal Palace s’è fatto sotto più volte, ma per i nerazzurri vale 40. Senza una proposta di questo tipo, Bisseck resta ad Appiano.