L'Inter continua a inseguire Lookman, ma servirà un rilancio perché l'Atalanta non sembra voler mollare nelle sue richieste

Andrea Della Sala Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 08:32)

L'Inter continua a inseguire Lookman, ma servirà un rilancio perché l'Atalanta non sembra voler mollare nelle sue richieste. Intanto la trattativa è in stand by in attesa di nuovi aggiornamenti.

"Ai Percassi alzano il prezzo. Mentre l’Inter chiede tempo per il caso Lookman, anche se ha appena ricevuto il benestare del fondo Oaktree per un rilancio dell’offerta di 40 milioni, l’Atalanta non sta con le mani in mano. Gli uomini mercato nerazzurri sono attivi su più fronti per cercare i sostituti di Retegui e Lookman. C’è solo un problema, grosso, nella giungla del mercato. I soldi chiamano soldi e così, i 65 milioni appena entrati nelle casse bergamasche per la cessione del capocannoniere di Serie A in Arabia, ha sfalsato i cartellini dei giocatori. Non di tutti, ma di quelli ambiti dall’Atalanta. Con la prospettiva di un addio del nigeriano a quota 50 milioni, le big di Serie A e d’Europa sanno che l’Atalanta, già tra i pochi club ad avere liquidità e bilanci in verde, avrà il portafoglio pieno di un maxi tesoretto: 110 milioni tra Retegui e Lookman", scrive il Corriere di Bergamo.

"A non aver alzato il prezzo per Lookman è sicuramente l’Atalanta che anzi, in virtù dei 28 anni che a breve compirà il nigeriano in un mercato a caccia di 2005, dai 60 milioni iniziali si siederà al tavolo delle trattative anche per 50. Proprio ieri il gruppo di pensionati atalantini guidato da Beppe Maestri è riuscito a far commuovere, con un toccante saluto, Ademola Lookman all’uscita da Zingonia dopo le terapie per lo stiramento al polpaccio. C’è aria di addio, l’Inter è pronta al rilancio ma 2 o 3 milioni non basteranno a sanare un gap da 10 e lui, forte dell’intesa raggiunta con un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione, potrebbe arrivare a forzare la mano", aggiunge il quotidiano.