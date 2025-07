"Tutti vogliono Calhanoglu, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Ma la questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo le altre mosse dopo. Hakan è il calciatore di una squadra come l'Inter, e dobbiamo rispettare questo fatto. Ingaggiare questi calciatore è sempre importante, ma non sappiamo quale sarà il nostro budget o quali saranno le aspettative delle altre squadre. Giocatori come questi hanno prezzi molto alti. Non abbiamo fatto alcun tentativo in questo senso".