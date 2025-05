La situazione in casa Inter

"La squadra nerazzurra fino a sabato sera, quando ci sarà la finale di Champions League a Monaco, vivrà in un’altra dimensione, ma questo non toglie che intorno a Simone Inzaghi si respiri un’aria da fine ciclo, dopo quattro anni di ottimi risultati e gioco, nonostante una società finanziariamente alla canna del gas che si è risollevata anche grazie a quanto fatto dalla squadra. L’offerta dell’Al-Hilal è enorme, 30 milioni netti a stagione, e ieri lo stesso Inzaghi ne ha ammesso l’esistenza, pur giudicando folle il parlarne prima di Inter-PSG. La curiosità è che uno dei mediatori della trattativa è il figlio (suo e di Alessia Marcuzzi) Tommaso, aspirante agente. La realtà è che l’allenatore a 49 anni è ancora troppo giovane e ambizioso per accettare una pensione dorata di questo tipo: preferirebbe una grande non italiana da rilanciare, l’ormai classico Manchester United, ai puri soldi o a un tardivo prolungamento con l’Inter, visto che l’offerta se la aspettava mesi fa. Il suo successore all’Inter? Allegri, se il Napoli non se lo prenderà prima", sintetizza Olivari nella sua analisi dedicata alle maggiori panchine di Serie A.