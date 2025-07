Il nome nuovo sulla lista dell’Inter per l’attacco è quello di Openda. La vera chiave per sbloccare l’operazione si chiama Taremi

Il nome nuovo sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco è quello di Loïs Openda. La vera chiave per sbloccare l’operazione si chiama Mehdi Taremi. Prima di affondare il colpo sull’attaccante belga del Lipsia, il club nerazzurro dovrà necessariamente trovare una nuova destinazione per l’iraniano. Per Openda il nodo rischia di essere il prezzo del suo cartellino come sottolinea il Corriere dello Sport.