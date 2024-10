Gaetano Oristanio è stato protagonista di un'altra grande partita. Dopo la gran giocata, con assist, in Monza-Venezia, l'ex interista ha spaccato anche la gara in Venezia-Udinese. E i lagunari hanno rimontato l'Udinese proprio grazie alle intuizioni dell'ex nerazzurro, premiato con un 8 in pagella durante la puntata di Pressing.