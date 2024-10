Gaetano Oristanio è stato protagonista nel primo tempo di Monza-Venezia. Una sua grande giocata ha regalato il vantaggio alla squadra di Di Francesco, un vantaggio firmato dalla prima rete in Serie A di Ellertsson. Oristanio è andato via a Carboni con uno scatto bruciante, rimanendo lucido in area e servendo un perfetto assist per il compagno.